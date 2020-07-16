Больше, чем у мэра: В Мариуполе показали зарплаты директоров коммунальных предприятий

В Мариуполе, по данным горсовета, насчитывается 16 коммунальных предприятий, и далеко не все являются прибыльными. При этом зарплаты многих директоров КП приближаются к миллиону в год и почти в два раза превышают доход мэра, передает «Сайт города Мариуполя».

Коммунальные предприятия отвечают за качество городских услуг и финансируются за счет городского бюджета.

Так, согласно данным деклараций за 2019 год, опубликованные на сайте Национального агентства по противодействию коррупции, рейтинг зарплат директоров 16-ти коммунальных предприятий Мариуполя выглядит следующим образом:

Дмитрий Мирошниченко – ККП «Мариупольтеплосеть» – 959 580 грн (79 965 грн в месяц); Галина Шейченко – КП «Городское управление капитального строительства» – 891 327 грн (74 277,25 грн в месяц); Виталий Донев – КП «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление» – 812 932 грн (67 744,33 грн в месяц); Петр Чекер – МКП «Зеленое строительство» – 745 085 грн (62 090,42 грн в месяц); Владимир Антоненко – «Мариупольское производственное управление водопроводно–канализационного хозяйства» – 642 371 грн (53 530,92 грн в месяц); Сергей Прилипин – предприятие электрических сетей наружного освещения «Горсвет» – 632 268 грн (52 689 грн в месяц); Дмитрий Чучмай – ККП «Мариупольавтодор» – 575 926 грн (47 993,83 в месяц); Иван Павлюченко – КП «Коммунальник» – 501 851 грн (41 820,92 грн в месяц); Виктор Азизов – КП «Полигон ТБО» – 381 583 грн (31 798,50 грн в месяц); Мария Слета – ККП «m.EHUB» – 282 222 грн (23 518,50 грн в месяц); Елена Швыдкая – КП «Центр современного обращения с животными «Счастливые животные»« – 273 453 грн (22 787,75 грн в месяц); Галина Степанкова – КП «Комбинат коммунальных предприятий» – 264 713 грн (22 059,42 грн в месяц); Валерий Кириченко – ККП «Аэропорт Мариуполь» – 229 437 грн (19 119,75 грн в месяц); Ольга Савченко – жилищно-коммунальное предприятие «Жилье "Центр"» – 184 159 грн (15 346,58 грн в месяц); Наталия Подбельцева – жилищно-коммунальное предприятие «Азовжитлокомплекс» – 181 990 грн (15 165,83 в месяц); Евдокия Мурзина – ККП «Управляющая компания "Восточная"» – 164 667 грн (13 722,25 грн в месяц).

Всего из городского бюджета в минувшем году директорам мариупольских КП выплатили 7 млн 720 тыс. 564 грн.

Для сравнения, среднемесячная зарплата мэра Мариуполя Вадима Бойченко составляет 44 934 грн, его заместителей – от 43 до 50 тыс. грн.