На Донетчине возле всех КПВВ появятся мобильные центры предоставления админуслуг

В Донецкой области возле контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения будут функционировать мобильные центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Проект будет реализован при поддержке Программы развития ООН. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Сегодня заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин совместно с руководителями структурных подразделений ДонОГА, Государственной пограничной службы и Национальной полиции посетил КПВВ «Майорск» и ознакомился с возможностью размещения мобильного ЦПАУ вблизи КПВВ.

«Сразу после возобновления работы КПВВ и завершения карантина здесь будет работать ЦПАУ, услугами которого смогут воспользоваться как жители оккупированных территорий, так и жители Зайцево и ближайших населенных пунктов. Кроме места размещения, мы также определяем график его работы», – отметил Вадим Филашкин.

Директор департамента инвестиционно-инновационного развития Донецкой ОГА Оксана Головко рассказала, что мобильный ЦПАУ – это специально оборудованный грузовой автомобиль, в котором размещаются рабочие места и места для посетителей. При необходимости такой автомобиль может быть перемещен в любой населенный пункт, где люди нуждаются в получении административных услуг.

«Мобильные ЦПАУ появятся на всех четырех КПВВ. ЦПАУ в Зайцево будет принадлежать Северской объединенной территориальной громаде и предоставлять весь спектр услуг, предусмотренный полномочиями ОТГ. Мы планируем, что ЦПАУ в том числе сможет предоставлять паспортные услуги и обслуживать владельцев водительских прав», – уточнила Оксана Головко.