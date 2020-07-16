Область не полноценна: Кириленко пояснил, будут ли выборы в Донецкий облсовет

На данный момент провести выборы депутатов в Донецкий областной совет, а также в прифронтовых населенных пунктах не представляется возможным. Решение должны принять Верховная Рада и Центральная избирательная комиссия. Об этом рассказал председатель Донецкой областной государственной администрации и областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

В Донецкой области военно-гражданские администрации введены с 2015 года. Фактически они заменили собой областной, и ряд городских и поселковых советов, расположенных вдоль линии разграничения. При ВГА решения (по тому же распределению бюджета и иным вопросам) принимаются без участия депутатского корпуса, а лично председателем ВГА.

Кириленко отметил, что сам «только "за", чтобы заработал Донецкий областной совет». «И никто на этом не спекулирует – есть боевые действия, есть линия разграничения. Есть областной совет, который не собирается, т.к. Украине подконтрольна только 2/3 территории региона, 1/3 – неподконтрольна. А депутаты должны собираться со всей территории Донецкой области. Поэтому совет и не может собраться», – пояснил он.

При этом выборы в областной совет на подконтрольной части теоретически могут пройти – но соответствующие решения должны принять Верховная Рада и Центральная избирательная комиссия. «Но пока действует закон о военно-гражданских администрациях. Он не позволяет в тех условиях, которые сейчас есть, полноценного функционирования области. Не будем забывать, что сейчас область не является полноценной», – сказал Кириленко.

Как сообщалось ранее, 25 октября не будут проводиться выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой областей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»