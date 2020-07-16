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В Украине стало больше зарегистрированных переселенцев

16.07.20 17:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на 15 июля учтены 1 млн 449 тыс. 415 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 6 июля, был учтен 1 млн 448 тыс. 761 переселенец. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за 10 дней увеличилось на 1 181 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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