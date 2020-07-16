Дороже, чем золото: В ДонОГА пояснили, почему для водоснабжения не могут использовать грунтовые воды

В Донецкой области есть единственный источник питьевой воды – канал «Северский Донец – Донбасс», никаких иных источников нет. Для водоснабжения также не подходят подземные воды – из-за их загрязнения в результате военных действий и закрытия шахт. Об этом рассказала заместитель директора Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.

В 2019 году при департаменте была создана рабочая группа, которая совместно с предприятиями региона собрала базу скважин с водой. «Думали, чтобы при дефиците воды можно было их использовать не только для одного села, а проработать потенциал создания централизованного водоснабжения и в иных населенных пунктах», – пояснила Гусева.

Также были проведены лабораторные исследования данных подземных вод. «К сожалению, все подземные горизонты, которые есть на территории Донецкой области, они все очень насыщены химическими и токсичными элементами. И лабораторные исследования показали, то без очень высокой степени очистки мы не сможем эту воду использовать как питьевую», – сказала чиновница.

«Мы понимаем, что такая ситуация с качеством подземных вод – это не только последствия боевых действий. Это последствия и закрытия шахт еще с 90-х годов и пр. Это привело к попаданию в наши подземные воды химических и токсичных веществ», – дополнила она.

Лариса Гусева отметила, что естественно данные подземные воды можно очистить, но это очень дорого. «Цена 1 куб. м нам будет дороже, чем золото. Это будет очень дорого, потому что на этих скважинах нужно строить очистительные сооружения – а они дорогостоящие. Поэтому нет смысла этого делать», – охарактеризовала Гусева.

«Поэтому альтернативных источников водоснабжения в Донецкой области, кроме как канал "Северский Донец – Донбасс", нет. Мы только можем создавать резервные источники водоснабжения. Например, таким способом пару лет назад было создано Карловское водохранилище, там установили насосные установки. И мы его можем использовать в крайних случаях, когда, скажем, боевыми действиями разрушен Южнодонбасский водопровод, нарушена насосная станция 3-го подъема. Но опять-таки в Карловском водохранилище вода не питьевая, а техническая, там нет очистки», – заключила замдиректора департамента.

Напомним, что из-за повреждений единственного питьевого канала «Северский Донец – Донбасс» потери воды в Донецкой области составляют около 65%. Кроме того, есть населенные пункты, в которых вообще нет водоснабжения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»