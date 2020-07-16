В «ДНР» новые сообщения о минировании зданий в Донецке и Макеевке

Сегодня, 16 июля, на «республиканскую» линию «102» поступили очередные сообщения о том, что в ряде зданий, расположенных в Донецке и Макеевке, находятся взрывные устройства. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия по обеспечению безопасности граждан и осуществляют проверку указанных объектов на предмет наличия взрывоопасных предметов», – говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля в Донецке из-за угрозы взрыва были эвакуированы персонал и посетители ТЦ «Континент», а 15 июля в «полицию ДНР» поступил анонимный звонок о минировании бизнес-центра «Столичный», после чего также была проведена эвакуация. 16 июля эвакуацию по аналогичным причинам проводили из здания бизнес-центра Sky City в центре Донецка.