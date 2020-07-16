Славянская ТЭС снова работает в штатном режиме, – Кириленко

В Донецкой области Славянская ТЭС (г. Николаевка) возобновила работу в штатном режиме. «Донецкоблгаз» завершил ремонтные работы и восстановил газоснабжение станции. Об этом сегодня, 16 июля, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

По его словам, угроза остановки работы ТЭС и как следствие – ограничение электроснабжения КП «Вода Донбасса» устранены.

«Напомню: конфликтная ситуация возникла между двумя субъектами хозяйствования – Славянской ТЭС и ПАО "Донецкоблгаз" на почве задолженности, которую одна из сторон не признает. По сути, это конфликт двух частных структур. Но Донецкая областная государственная администрация и я как ее руководитель вынуждены были вмешаться, поскольку конфликт мог затронуть интересы жителей области», – пояснил Кириленко.

13 июля в облгосадминистрации состоялось совместное совещание с участием конфликтующих сторон, где обсудили все острые моменты.

«Надеюсь, конфликт исчерпан, и компании больше не будут ставить под угрозу интересы жителей области», – резюмировал Кириленко.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области была полностью остановлена Славянская ТЭС, так как «Донецкоблгаз» с 1 июля прекратил поставки газа на станцию.