Масштабная программа «Вода Донетчины» выполнена только на 2%, – ДонОГА

Региональная программа «Вода Донетчины 2017-2020» реализована лишь на 2%. Об этом сообщила заместитель директора Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.

«При облгосадминистрации разработали программу "Вода Донетчины", но из-за отсутствия средств в течение прошлых лет она выполнена всего на 2%», – констатировала она.

«Программа не выполняется только потому, что не хватает средств. Например, чтобы отремонтировать поврежденный участок канала "Северский Донец – Донбасс" (в 2014 году из-за последствий боевых действий на этот канал упал мост, и поэтому сейчас потери воды на канале составляют до 65%) – только на этот участок нужно 150 млн грн. В Славянском районе есть 2-й Донецкий водопровод – он был построен еще в 60-70-е годы, а в 2014-2015 годах был серьезно поврежден, его лишь "залатали". Но чтобы заменить только аварийные его участки – нужно еще 200 миллионов», – пояснила Гусева.

Понятно, что для «военной» области это неподъемные суммы. В этой связи областные власти обращались и в госорганы, часть финансирования идет из областного бюджета. «Но вы же понимаете, что когда речь о таких больших суммах, то очень трудно их найти. Мы ремонтируем маленькие водопроводы, где есть возможность – за деньги местных и областного бюджетов. Мы обращаемся также в международные организации. Сейчас рассматривается вопрос кредитных средств под 0% кредита, например, через Данию – в Верховной Раде зарегистрирован такой законопроект. Вот уже Мариуполь под государственные гарантии заключил с Францией договор – проект будет реализован в течение 3 лет, и тогда город тоже будет обеспечен качественной водой», – продолжила чиновница.

Проблема также не только в финансировании, но и в отсутствии условий реализации некоторых проектов из-за боевых действий. Например, наиболее аварийный объект – водопровод диаметром 1400 мм в Авдеевской промзоне. По данным военных, там есть участок в 5 метров, где трубы просто нет, не говоря уже об иных повреждениях. «И вот вода если подается, то она вся в землю уходит. Но с конца 2015 года по сегодняшний день нам не дают режим "тишины", чтобы отремонтировать этот участок. Суммарно нас туда пускали на 4 дня, но боевые действия все равно продолжились, как и повреждения. А нам нужно минимум месяц для выполнения всех работ», – отметила замдиректора департамента.

А от этого водопровода кроме Авдеевки зависят города Покровск, Мирноград, Доброполье. «В результате, особенно в летний период из-за невозможности отремонтировать аварийный водопровод эти города переходят на подачу воды по графику», – сказала Гусева.

«Поэтому закончится война – отремонтируем. И это будет дешевле, чем прокладывать водопроводы за миллиарды. Мы же понимаем, что этих миллиардов мы все равно сейчас не найдем ни при каких обстоятельствах», – подчеркнула Лариса Гусева.

При полной реализации программы «Вода Донетчины» качественной водой в полном объеме будут обеспечены свыше 2,2 миллионов жителей подконтрольной Украине части региона. «Но КП "Вода Донбасса" обеспечивает сейчас водой и оккупированные территории, и наши. Поэтому по факту водой будут обеспечены 4 миллиона людей, которые проживают на территории всей Донецкой области, – заключила она.

Гусева добавила, что в прошлом году программа была откорректирована, в нее вошли новые проекты, основанные на предложениях городов и финансируемые, в том числе, за их местные средства. Несмотря на то, что программа рассчитана до 2020 года, она будет пролонгирована.

Отметим, что в регионе еще при губернаторстве Павла Жебривского была разработана масштабная программа ДонОГА «Вода Донетчины 2017-2020». В частности, она включала:

гидроизоляцию бентоматами четырех участков канала «Северский Донец – Донбасс» – 1,2 млрд грн;

для обеспечения водой Марьинки и Красногоровки нужно проложить к ним 19 км водогона от Красноармейской фильтровальной станции. Ориентировочная стоимость проекта – 122 млн грн, срок выполнения – 2 года;

по Мариуполю предлагалосьпостроить водогон от Павлопольского до Старокрымского водохранилищ, плюс фильтровальную станцию, которая бы очистила воду до нормативных величин – 300-320 млн грн;

создание резервного источника для Красноармейской фильтровальной станции на Покровско-Селидовском промузле – 15-16 млн грн, проект реализуется за средства Красного Креста.

Напомним, что из-за повреждений единственного питьевого канала «Северский Донец – Донбасс» потери воды в Донецкой области составляют около 65%. Кроме того, есть населенные пункты, в которых вообще нет водоснабжения. При этом из-за военных действий и закрытых шахт невозможно в качестве источника водоснабжения рассматривать грунтовые воды.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»