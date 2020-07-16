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Стало лучше через 4 дня лечения: Жительница Славянска рассказала, как перенесла коронавирус

16.07.20 18:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Славянске (Донецкая обл.) наибольшее количество заболевших коронавирусом в регионе. Жительница города, которая выздоровела от COVID-19, рассказала о своем лечении, передает «Сайт города Славянска».

Из соображений безопасности имя женщины не называется, дальше идет рассказ от первого лица.

Первые симптомы: сначала была повышенная температура, которая постепенно росла. Затем появилось затрудненное дыхание. Когда температура повысилась до 39 градусов, обратились к врачу.

Как проводили тестирование: сначала сделали быстрый тест, который дал отрицательный результат на коронавирус, и после ПЦР-исследования, COVID-19 подтвердился. Результат теста ждали один день. Потом отправили на лечение в Константиновскую инфекционную больницу.

Основное лечение заключалось в приеме антибиотиков, капельниц и ингаляций. Оно абсолютно бесплатно для пациента.

Условия в больнице «средние» (постсоветские), есть палаты интенсивной терапии с дополнительным оборудованием и новой мебелью.

Кормят три раза в день бесплатно. В принципе, больница всем необходимым обеспечена, медперсонал в любой момент может оказать квалифицированную помощь. Отношение к пациентам приветливое, медики контактируют с больными исключительно в защитных костюмах, перчатках, масках и экранах.

Лечение проходило в палате с еще одной пациенткой.

Стала чувствовать себя лучше за четыре дня после приема антибиотиков и капельниц. Завершающий этап – тест на коронавирус, который должен быть отрицательным.

Напомним, ранее в Славянске произошла вспышка COVID-19 в психоневрологическом интернате. По состоянию на 15 июля в городе зарегистрированы 417 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 детей. Выздоровели 114 пациентов, 9 госпитализированы, 291 находится на самоизоляции. Три случая завершились летальным исходом.

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