Ивано-Франковск получил еще 4 аппарата ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

15 июля Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передали медикам Ивано-Франковска 4 высококлассных аппарата искусственной вентиляции легких. В рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине» 2 аппарата ШВЛ получила Центральная городская клиническая больница и еще 2 – Городская клиническая больница №1. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба Фонда.

«Ринат Ахметов еще в феврале первым пришел на помощь стране. Он объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК "Шахтер" и бизнесов SCM и выделил 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19 в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине". Они направлены на решение важнейших медицинских потребностей страны: от средств индивидуальной защиты для врачей до сложного медицинского оборудования для государственных больниц, опорных для спасения жизней. Аппараты ИВЛ в числе первоочередных, поэтому Фонд приобрел и передает украинским медикам 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Она также отметила, что в апреле Ивано-Франковская область получила от Фонда почти 14 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса и 12 тысяч защитных костюмов для врачей. В июне Фонд передал региону 7 аппаратов ИВЛ.

Сертификаты на новое оборудование медикам вручил представитель компании ДТЭК Александр Воронкин. По его словам, Фонд Рината Ахметова сделал практически невозможное, закупив аппараты ИВЛ для государственных больниц Украины. «Сегодня борьба с коронавирусом требует единства, так как точечная помощь не сможет решить эту проблему. Поэтому Ринат Ахметов объединил все усилия и выделил 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом. Сегодня практически нереально купить оборудование такого класса, за него конкурируют все страны мира. Но Фонд смог приобрести более 200 аппаратов. Больше половины из них уже доставлены в страну», – сказал Воронкин.

Главврач Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска Тарас Масляк поблагодарил за помощь, отметив ее важность: «Это та техника, которая оберегает и спасает жизни людей. Спасибо Фонду Рината Ахметова и моим коллегам, которые стоят на передовой».

«В конце марта медики столкнулись с серьезным вызовом для человечества – коронавирусной инфекцией. Такие организации, как Фонд Рината Ахметова и ДТЭК, подставили мощное плечо медикам. С первых дней мы почувствовали их поддержку. Мы получили экспресс-тесты, которые помогли верифицировать подозрения на COVID-инфекцию. В дальнейшем мы получили защитные костюмы, которые сейчас используем. Сегодня мы получили очень большой подарок – аппараты ИВЛ, которые помогут не только больным коронавирусом, но и всем пациентам с легочной или сердечной патологией и требуют неотложной помощи. Благодарим основателя Фонда Рината Ахметова за его жертвенную работу. Спасибо, что помогает нам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Желаю всех земных благ! Сейчас во всем мире звучат аплодисменты медикам. А мы хотим поаплодировать вам за помощь нам», – отметил директор Городской клинической больницы № 1 Тарас Василик.

Медиков поддержал глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив. «Очень хочу поблагодарить врачей, которые стоят на страже жизни, рискуя своей. Хотя наша область попала в зону, которая может ослабить карантин, расслабляться еще рано. Фонд Рината Ахметова сегодня предоставляет крайне необходимую помощь. ВОЗ прогнозирует вторую волну эпидемии. Поэтому нужно уделить внимание обеспечению аппаратами ИВЛ», – сказал он.

Медики, работающие с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии, получают от Фонда в подарок медицинскую одежду. Необходимые размеры врачи вносят с помощью QR-кода, указанного в сертификате от Фонда. Шьют ее по спецзаказу и по мере производства доставляют врачам. Работники Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска уже получили партию спецодежды.

В пресс-службе напомнили, что с начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве. Всего на сегодня Фонд передал государственным больницам страны более 40 аппаратов ИВЛ, и они уже спасают жизни.

«"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – резюмировали в Фонде.