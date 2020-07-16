RU
Все новости

В «ДНР» заявили о ранении двух мирных жителей

16.07.20 18:45
Фото: пресс-центр ООН
Фото: пресс-центр ООН

Сегодня, 16 июля, в результате обстрела мужчина и женщина получили ранения в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка. Об этом сообщает представительство «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

«Получили ранения женщина 1961 года рождения, проживающая по адресу: улица Бокия, 13а, и мужчина 1987 года рождения, проживающий по адресу: улица Безлесная, 3а», – говорится в сообщении.

Как уточняется, женщина получила осколочное ранение ноги, мужчина – спины.

Кроме того, в «ДНР» утверждают, что обстрелом поврежден фасад действующей школы №116 по адресу ул. Самарская, 1, а также повреждены два жилых дома.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк