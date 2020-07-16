В «ДНР» заявили о ранении двух мирных жителей

Сегодня, 16 июля, в результате обстрела мужчина и женщина получили ранения в поселке шахты «Трудовская» на западе Донецка. Об этом сообщает представительство «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

«Получили ранения женщина 1961 года рождения, проживающая по адресу: улица Бокия, 13а, и мужчина 1987 года рождения, проживающий по адресу: улица Безлесная, 3а», – говорится в сообщении.

Как уточняется, женщина получила осколочное ранение ноги, мужчина – спины.

Кроме того, в «ДНР» утверждают, что обстрелом поврежден фасад действующей школы №116 по адресу ул. Самарская, 1, а также повреждены два жилых дома.