Гражданин Эстонии: НВФ «ДНР» обнаружили тело погибшего медика ВСУ

Представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» обнаружили под Зайцево (поселок, примыкающий к Горловке) тело погибшего 13 июля военного медика ВСУ.

Как сегодня, 16 июля, сообщил представитель «народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, у погибшего при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина.

Военный медик Николай Илин (позывной «Эстонец») действительно гражданин Эстонии. Он был политическим эмигрантом из Беларуси, приехал в Украину из-за преследований со стороны Лукашенко после выборов 2006 года и протестов свободных белорусов, передает «Громадське радіо». По воспоминаниям руководителя медиа-направления «Интерньюз Украина» Виталия Мороза, он никогда не слышал, чтобы Николай общался на русском, который знал, так же как и польский, английский языка.

«Со мной он общался на белорусском или украинском, который легко выучил. Он любил Украину, потому что здесь были его друзья, здесь было море и свобода, которых не хватало в Беларуси. Его девушка – из Украины», – рассказал Мороз.

Однако более 10 лет назад Украина не предоставила Илину политического убежища, и он переехал в Эстонию, где работал до начала войны на Донбассе. Николай вернулся в Украину, чтобы пойти на фронт.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены. Одного из погибших забрали НВФ «ДНР», его передали украинской стороне 15 июля.