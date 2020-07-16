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Укрзализныця запустила 12 пригородных поездов на Донецкой железной дороге

16.07.20 19:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

«Укрзализныця» возобновила курсирование 12 пригородных поездов на Донецкой железной дороге. Большинство из них доступны уже с сегодняшнего дня, 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, начиная с 16-17 июля запускаются 10 пригородных поездов:

  • №7057 Лозовая – Константиновка;
  • №6333 Лозовая – Павлоград-1;
  • №6334 Павлоград-1 – Покровск;
  • №6331 Покровск – Павлоград-1;
  • №6332 Павлоград-1 – Лозовая;
  • №6152 Чаплино – Авдеевка;
  • №6441 Сватово – Попасная;
  • №6442 Попасная – Сватово;
  • №6447 Сватово – Попасная;
  • № 6448 Попасная – Сватово.

С 20 июля будут доступны еще два маршрута:

  • №6481 Лантратовка – Кондрашевская-Нова (кроме среды);
  • №6482 Кондрашевская-Нова – Лантратовка (кроме среды).

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