Укрзализныця запустила 12 пригородных поездов на Донецкой железной дороге

«Укрзализныця» возобновила курсирование 12 пригородных поездов на Донецкой железной дороге. Большинство из них доступны уже с сегодняшнего дня, 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, начиная с 16-17 июля запускаются 10 пригородных поездов:
- №7057 Лозовая – Константиновка;
- №6333 Лозовая – Павлоград-1;
- №6334 Павлоград-1 – Покровск;
- №6331 Покровск – Павлоград-1;
- №6332 Павлоград-1 – Лозовая;
- №6152 Чаплино – Авдеевка;
- №6441 Сватово – Попасная;
- №6442 Попасная – Сватово;
- №6447 Сватово – Попасная;
- № 6448 Попасная – Сватово.
С 20 июля будут доступны еще два маршрута:
- №6481 Лантратовка – Кондрашевская-Нова (кроме среды);
- №6482 Кондрашевская-Нова – Лантратовка (кроме среды).