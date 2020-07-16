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«ДНР» откроет КПП «Еленовка» 17 июля

16.07.20 19:14
КПП «Еленовка» / Фото из соцсетей
КПП «Еленовка» / Фото из соцсетей

В «ДНР» приняли решение открыть 17 июля на один день для пропуска контрольно-пропускной пункт «Еленовка», расположенный на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Об этом сегодня, 16 июля, сообщает «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом, который курирует вопрос пересечения линии разграничения.

Отмечается, что пропуск граждан через КПП «Еленовка» будет осуществляться с 9:00 до 18:00.

Въезд в «республику» будет осуществляться только по разрешительным спискам штаба.

Для выезда из «ДНР» необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

«Все лица, прибывшие в республику со стороны Украины, подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной», – говорится в сообщении.

О работе КПП «Еленовка» в другие дни не сообщается.

Как сообщалось ранее, из «ДНР» до сих пор не выпускают переселенцев, т.к. в справках ВПЛ у них указана временная, а не постоянная регистрация на подконтрольной Украине.

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