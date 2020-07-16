Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск правительства Нидерландов против России из-за ее причастности к падению боинга рейса MH17 в июля 2014 года над Донбассом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает «Громадське радіо».

«По данным правительства Нидерландов, самолет был сбит из зенитной ракетной системы "Бук", которая принадлежала и была предоставлена Российской Федерацией. Правительство Нидерландов утверждает, что российское правительство несет ответственность за смерти и нарушило статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрет на пытки и бесчеловечное или унижающему достоинство обращения) и статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека», – говорится в сообщении.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее. В июле 2020 года Нидерланды подали в отношении России иск в Европейский суд по правам человека.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Следующий блок судебных слушаний в деле по сбитому в небе над Донбассом «Боингу» рейса МН17 начнется 31 августа.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».