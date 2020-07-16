Карантин на Луганщине остается на прежнем уровне, – Гайдай

В Луганской области пока не будут ни смягчать, ни усиливать карантин. Такое решение принято по итогам заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 16 июля, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Мы оставляем без изменений ранее принятые послабления противоэпидемических мероприятий на территории Луганщины», – отметил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Как сообщил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Жданов, интенсивный показатель заболевания коронавирусом в области составляет 14,9 случаев на 100 тыс. населения. Средний срок лечения составляет 24 суток.

По его словам, основные показатели по введению или ослаблению карантинных мероприятий составляют: инцидентность за 7 дней – 1,2; среднее количество тестирований – 43, коэффициент выявления случаев инфицирования – 1,07%. Это соответствует требованиям, установленным Министерством здравоохранения.

На самоизоляции находятся (кроме больных) 65 контактных лиц и 207 установивших мобильное приложение «Дій дома».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 16 июля в Украине COVID-19 заболели 56 455 человек (28 931 пациент выздоровел, 1 445 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 776 случаев инфицирования (выздоровели – 475 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 99 случаев инфицирования (выздоровели – 77 пациентов, летальных случаев – 1).