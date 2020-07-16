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До 3 лет тюрьмы: В Донецке и Макеевке взрывные устройства не нашли

16.07.20 19:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» в Донецке и Макеевке завершили проверку зданий, в которых, по анонимной информации, якобы находились взрывные устройства. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает «МВД ДНР».

В результате обследования взрывоопасных и прочих предметов, представляющих угрозу для жизни, не обнаружили.

При этом в «ДНР» отмечают, что согласно из «уголовному кодексу», заведомо ложное сообщение об «акте терроризма» влечет за собой ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет. «Если данное сообщение повлекло причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, то злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы», – говорится в сообщении «МВД».

Напомним, 9 июля в Донецке из-за угрозы взрыва были эвакуированы персонал и посетители ТЦ «Континент», а 15 июля в «полицию ДНР» поступил анонимный звонок о минировании бизнес-центра «Столичный», после чего также была проведена эвакуация. 16 июля эвакуацию по аналогичным причинам проводили из здания бизнес-центра Sky City в центре Донецка. Также 16 июля поступило сообщение о минировании ряда зданий в Донецке и Макеевке.

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