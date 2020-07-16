В Эстонии подтвердили гибель своего гражданина на Донбассе

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что гражданин Эстонии 13 июля погиб в зоне боевых действий на Донбассе, передает «Укринформ» со ссылкой на портал ERR.

«В понедельник, 13 июля, гражданин Эстонии погиб в результате военных действий на Донбассе», – сказал Рейнсалу.

Подробности происшествия уточняет Министерство иностранных дел Украины.

Он сообщил, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году по натурализации. «Он (погибший, – ред.) приехал в Эстонию в 2006 году как стипендиат в рамках проекта и имел статус беженца», – сказал Рейнсалу, уточнив, что мужчина подал заявление на получение гражданства, которое получил, поэтому отказался от белорусского гражданства.

По словам Рейнсалу, статус и роль мужчины в военных действиях на Донбассе украинская власть еще уточняет. «В Эстонии действует принцип: граждане страны могут находиться в воинских частях других стран с разрешения правительства», – сказал министр. Он добавил, что, насколько ему известно, сейчас ни одного такого разрешения выдано не было.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены. Одного из погибших забрали НВФ «ДНР», его передали украинской стороне 15 июля.

Сегодня, 16 июля участники НВФ «ДНР» обнаружили под Зайцево тело погибшего военного медика ВСУ. Как сообщил представитель «народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, у погибшего при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина.