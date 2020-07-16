Линия разграничения: В «ДНР» пояснили, чем «гуманитарный коридор» отличается от обычного пересечения

На период карантина выехать и въехать в «ДНР» можно исключительно на основании гуманитарных причин, которые должны подтверждаться документально. Для таких пересечений «республика» время от времени открывает линию разграничения. Об этом сообщила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.

«Я прекрасно понимаю, что люди должны пересекать линию соприкосновения, по любым причинам. У кого-то это могут быть гуманитарные причины, у кого-то – коммерческие и пр. Но очень большой объем обращений именно по гуманитарным причинам (смерть близких родственников, болезни и пр.). И примерно 3 месяца назад мы с представителями Украины [на базе Трехсторонней контактной группы] проговаривали этот вопрос. И тогда возникла идея создания хотя бы гуманитарного коридора», – сказала она.

Она акцентировала, что предложение о создании хотя бы «гуманитарного коридора» внесли представители Украины. «Мы обсудили, как этот процесс можно наладить, и предложили работать по спискам. Что мы составляем список граждан, которые остро нуждаются в пересечении линии разграничения (в обе стороны), потом этот список передаем украинской стороне. И, соответственно, пропускаем людей по спискам. Мы составили свой первый список и направили его представителям Украины через технический центр в Минске», – рассказала Морозова.

Она напомнила, что «республиканские» списки составляются местным «оперативным межведомственным штабом по борьбе с коронавирусом». «Я такие списки передаю через Минск представителям Украины, с просьбой передать их пограничникам, которые стоят на украинских КПВВ», – заверила Морозова.

«Омбудсмен» признала, что первые 2 раза, когда «ДНР» открывала на один день свою часть линии разграничения (25 июня и 7 июля), с украинской стороны «республиканские» списки не работали. В результате, часть людей, которые прошли украинский КПВВ «Новотроицкое» и их не было в перечне, застряли в «буферной» зоне, т.к. их не пропустила «ДНР».

«Следующий гуманитарный коридор, который был 13 июля, все-таки сработал по спискам. Заранее был отослан список в Украину, и прошло все в пределах разумного. Не было каких-либо громких провокаций, и люди по спискам прошли», – сообщила Морозова.

Она акцентировала, что в этом вопросе нужно обращаться не только к украинской стороне или к «ДНР», но и к самим гражданам. «По заявкам граждан наш штаб заседает практически каждый день. Но наличие этих гуманитарных коридоров будет зависеть от поведения самих граждан. Всех, кому разрешен въезд, оповещают или по электронной почте, или по телефону. Все эти люди могут спокойно пересечь линию разграничения по гуманитарному коридору», – продолжила представительница «ДНР».

Она отметила, что «гуманитарный коридор» имеет ряд отличий от обычного прохождения линии разграничения. Это касается именно ограничений:

через «гумкоридор» из «ДНР» могут выехать все желающие, но при условии, что у них нет постоянной прописки на неподконтрольной Украине части Донетчины;

все желающие, но при условии, что у них нет постоянной прописки на неподконтрольной Украине части Донетчины; если человек прописан в «республике», то выехать из нее он может тоже – только попав в разрешительные списки штаба на выезд. Но при этом у него должна быть гуманитарная причина для выезда (болезнь, похороны, воссоединение семьи, образование и пр.);

въехать в «ДНР» могут только имеющие постоянную прописку в «республике» плюс гуманитарную причину. Если нет прописки, но человек постоянно проживает в «ДНР», у него есть недвижимость, то он также может въехать, но дополнительно к доказательствам гуманитарной причины приложить документы, подтверждающие его проживание в «ДНР» (документы на недвижимость, «республиканская» адресная справка и пр.).

«Чтобы заявка была сразу рассмотрена, то нужно максимально приложить все документы, которые подтверждают причину. Чем больше будет документов – тем лучше», – добавила Морозова.

«Всем остальным нужно просто набраться терпения и подождать», – резюмировала она.

Как сообщалось ранее, с начала карантина «ДНР» всего 3 раза открывала по одному дню линию разграничения – 25-26 июня, 7 июля, 13 июля. При этом «ЛНР» полноценно открыла контрольно-пропускной пункт в районе КПВВ «Станица Луганская» и там прибывшим с подконтрольной территории не нужно проходить обсервацию, достаточно самоизоляции дома. Следующее открытие КПП «ДНР» намечено на 17 июля.

Напомним, что чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.