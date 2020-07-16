Пошли «служить» парой: На Донетчине полиции сдались супруги-участники НВФ

В Краматорске в местный отдел полиции сдались муж и жена, которые некоторое время находились в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 16 июля, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

«Женщина с мужем во время оккупации города не имели постоянного заработка и, проходя мимо исполкома, встретили знакомого, который предложил им устроиться на "службу" к боевикам. Так краматорчане уже в составе НВФ начали осуществлять пропускной режим у здания местного исполкома. Но свою "службу" закончили быстро, так как поняли, что их деятельность является незаконной и влечет за собой ответственность перед законом Украины», – говорится в сообщении.

Согласно ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины за участие в незаконных вооруженных формированиях им грозит до 8 лет лишения свободы. В то же время те, кто принимал участие в НВФ, но не совершал тяжких преступлений и сдался добровольно, согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины освобождаются от уголовной ответственности.

Всего с начала 2020 года полицейские Краматорска начали досудебное расследование в отношении 63 местных жителей, которые служили в рядах «ДНР». В их числе – 9 женщин.