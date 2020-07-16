Экспонатам более 5 тысяч лет: В Мариуполе запустили «карантинные» экскурсии

Мариупольский краеведческий музей презентовал обновленную экскурсию – на свежем воздухе. Во внутреннем дворе музея выставлено более 40 каменных изваяний, которые называют «каменными бабами». Некоторым из них более 5 тысяч лет.

По информации Мариупольского горсовета, на экспозиции под открытым небом представлены музейные экспонаты эпохи энеолита, бронзового века, средневековья и две скифские статуи.

«Каменные изваяния различных эпох присутствуют в коллекциях всех музеев степной и лесостепной полосы причерноморских степей. На протяжении тысячелетий народы степи создавали из камня разнообразные скульптуры. Во времена средневековых кочевников – это стало одним из ярких проявлений культуры. С той эпохи сохранилось наибольшее количество предметов каменной антропоморфной скульптуры», – говорится в анонсе экскурсии.

На период действующего карантина все посетители музея должны быть в защитных масках. Одновременно на экскурсии могут присутствовать не более 10 человек.