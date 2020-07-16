«Постоянное кидалово»: Если Рада не успеет приять закон о «зеленых» тарифах, инвесторы пойдут в суды

Международные суды могут обязать правительство Украины вернуть деньги собственникам «зеленых» электростанций, за которые они строили объекты. Судиться инвесторов заставляют банки, с которыми они не могут рассчитаться по кредитам, передает телеканал «Украина».

Поддержать инвесторов должен новый закон. После длительных переговоров с международными экспертами, правительством, Минэнергетики и Офисом президента – инвесторы согласились на уменьшение «зеленого» тарифа, а значит, получат меньше прибыли.

Осталось только парламенту принять нужный закон до летних каникул. Остается лишь 1 день – 17 июля. Но накануне голосования народные депутаты подали 1300 поправок к документу.

Поэтому смысла в новых переговорах инвесторы больше не видят, объясняют – просто нет денег и вынуждены спасать свои предприятия. А часть политиков все же понимает – если закона завтра не будет, то Украина потеряет не только деньги, но и репутацию.

«История очень простая: как только не голосуют, все существующие инвестиции в Украине отсюда уплывут. Это означает, что сюда больше не будут вкладывать новые деньги. Более того, наймут пиар-компании, они будут бегать по всему миру говорить, что здесь плохо. И в принципе будут правы. Постоянное "кидалово" ни к чему хорошему не приводить и не красит ни одну власть. Это опять будет история об Украине как о "лузере". Это гораздо шире, чем "зеленый" тариф. Это история хаоса в этих отношениях», – считает председатель исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили.