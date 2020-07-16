Программа Фонда Рината Ахметова «Твоя суперсила»: Как дети из интернатных учреждений определяются с будущей профессией

У детей-сирот старше 13 лет возможность попасть в семью и быть усыновленным относительно невелика. Подростки, лишенные родительского тепла, чаще всего остаются в стенах интернатного учреждения до своего совершеннолетия. А потом оказываются один на один с миром. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Чтобы помочь этим детям справиться со стрессом грядущего выпуска из интерната и мотивировать их к развитию своего потенциала, Фонд создал проект «Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила». Это серия мотивационных встреч известных и успешных людей с воспитанниками интернатов. Цель проекта – помочь детям раскрыть в себе таланты, которые позволят им быть успешными и счастливыми. Амбассадоры Фонда – звезды телеканала «Украина», а также известные писатели и артисты – своим примером показывают ребятам, лишенным родительского тепла, и детям с особыми потребностями, что достичь поставленной цели – реально.

Проект стартовал в декабре 2018 года. «Он так хорошо себя зарекомендовал, что к участию в нем присоединились дети из полных семей, но в силу различных особенностей здоровья обучающихся в специнтернатах», – отметили в Фонде.

Лиза Кубрак из санаторной школы-интерната в Алексеево-Дружковке вдохновилась мотивационными встречами и решила стать писательницей. Она приняла участие во всех этапах проекта и получила от Фонда мотивирующий подарок – мастер-класс от украинской писательницы Марии Миняйло из Киева. Мария рассказала Лизе о своем творческом пути, раскрыла некоторые секреты профессиональной писательской кухни. А спустя несколько месяцев Лиза написала книгу.

Таня Матросова из Мариупольского «Центра опеки» очень хотела стать певицей. После встречи с телезвездами и их историй успеха решила рассказать о своем желании всему миру. Фонд Рината Ахметова помог юной певице раскрыть свой талант и сделать первый шаг на пути к мечте. Тане подарили возможность записать свою первую песню в профессиональной студии.

Катя Литовка из Алексеево-Дружковской школы-интерната мечтала стать ветеринаром. Фонд организовал для нее экскурсию в ветеринарную клинику, где девочка смогла почувствовать себя настоящим доктором для животных. Катя едва сдерживала эмоции: «Сегодня лучший день в моей жизни! Сегодня я поверила в чудеса! Теперь я точно знаю, что буду ветеринаром».

На протяжении всех этапов проекта подростки искали свои таланты, получали знания о том, как выбрать профессию, проходили профориентационные тесты, знакомились с азбукой всевозможных специальностей, изучали компетенции, которые необходимы для той или иной работы. Во втором сезоне ребята научились составлять резюме, получили представление о том, как пройти собеседование.

Каждая мотивационная встреча заканчивалась анкетированием участников. Это позволило понять интересы подростков и определить профессии, которые наиболее им интересны. В рейтинг предпочтений вошли: парикмахер-стилист, бариста, медик, видеоблогер и фотограф. Поэтому для более полного раскрытия их особенностей были организованы тренировочные станции, на которых участники проекта смогли под руководством специалистов получить прикладные навыки по каждой из них.

«Это очень интересно и полезно. Фонд помогает нам не ошибиться в выборе профессии, потому что очень важно в будущем найти работу, которая будет приносить не только деньги, но и удовольствие», – говорит Настя Безрук из Мариупольской школы-интерната № 2.

Психолог Мариупольского детского дома смешанного типа «Центр опеки» Надежда Герман считает, что навыки, которые дети получают, общаясь с профессионалами, обязательно пригодятся им в жизни, даже если не станут частью их профессии: «Ребята искренне радуются этим встречам, даже в ладоши хлопают от радости. Потому что возможность увидеть людей из телевизора и услышать от них истории успеха – бесценна. Спасибо огромное Ринату Леонидовичу за то, что так много делает для детей, особенно за эти встречи, расширяющие социальное пространство».

«Каждый раз, когда Фонд приезжает с мотивационной встречей, я вижу, что дети открываются все больше. Это очень важно. Потому что общение со взрослыми счастливыми людьми нашим детям очень необходимо. Это то, чего им больше всего не хватает в жизни. У нас замечательные педагоги, но это люди, которые с детьми постоянно. Им нужны люди со стороны. Тем более что амбассадоры Фонда приходят заряжать энергией добра и позитива», – говорит педагог-организатор Мариупольской школы-интерната № 2 Людмила Шухман.

С декабря 2018 года амбассадоры Фонда Рината Ахметова провели 41 мотивационную встречу в 9 интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали 1065 детей. 19 воспитанников интернатных учреждений получили мотивационные подарки – экскурсии, спортивный инвентарь, книги, мастер-классы.

Команда амбассадоров Фонда сегодня состоит из 10 человек. Это телеведущие Григорий Герман, Олег Панюта, Андрей Дебрин, Игорь Пупков, Алексей Суханов, Максим Сикора и Марина Кухар, артисты Олег Маслюк и Андрей Бурым и самый известный спортивный журналист страны Александр Денисов.

«10 лет назад мы и не мечтали, что в Украине будет развит институт усыновления, что будут работать наставничество, патронат, будут узкие специалисты по социальной работе. Даже законодательной базы не было. Сейчас это составляющие государственной политики. Но нужны и новые формы работы по проблемам усыновления и адаптации детей, которые так и не нашли семью. Проект Фонда Рината Ахметова направлен как раз на решение этих задач», – сказал замдиректора Департамента обеспечения прав детей и оздоровления Министерства соцполитики Украины Владимир Вовк.

Менеджер проектов и программ Фонда Оксана Ищук отмечает, что результаты проекта «Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила» ощутимы уже сейчас: «Всего за год число участников проекта, определившихся с будущей профессией, выросло более чем на 20%. Дети приобрели важные навыки – не бояться будущего, верить в себя, мечтать и добиваться поставленных целей».