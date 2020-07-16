Снизили размер залога и изменили бюллетень: Рада приняла новые правила для местных выборов (Видео)

Сегодня, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за изменения Избирательного кодекса, которые касаются, в том числе, местных выборов. За 2 часа приняли около 4 тысяч поправок.

Из ключевых изменений по местным выборам:

в 9 раз снизили размер залога для участия в выборах;

снизили барьер по числу избирателей для самовыдвиженцев;

изменили форму бюллетеня.

Многие депутаты называют новые изменения «насильной партитизацией». Раньше можно было идти самовыдвиженцев в населенных пунктах с численностью избирателей до 90 тысяч. человек. Теперь только там, где до 10 тысяч. В остальных можно баллотироваться только от партии.

«Людям, которым доверяют их громады, их соседи, которые годами нарабатывали это доверие, теперь им говорят – идите от партии, ищите партийный офис, партийного боса. Мы считаем, что на местном уровне должно быть минимум политики, и максимум дел для людей – ремонтов, инфраструктуры, детсадов, школ, дорог и пр. И этим должны заниматься люди, которые знают свои населенные пункты. А не люди, которые являются представителями партий, центрального офиса», – считает народный депутат от «Голоса» Роман Лозинский.

Другие считают снижение избирательного барьера позитивом. «Партии будут брать на себя ответственность за жизнь в стране, в громадах. Это хорошо тем, что у парламентских партий есть представительство в государственной власти, поэтому проблемы людей могут решаться быстрее», – говорит народный депутат от «Слуги народа» Александр Корниенко.

Изменили и форму бюллетеня – теперь нужно будет поставить отметку за партию. По желанию в ином поле можно вписать номер депутата в партийном списке, тогда этот кандидат сможет двигаться вверх по данному списку, и будет иметь больше шансов победить на выборах.

Но второе поле рассчитано на двухзначное число. Некоторые депутаты считают новые правила заполнения – поводом для фальсификаций, т.к. вместо пропущенного первого «нуля» смогут вписать «единицу», но тогда голос засчитают, например, не за 3-го по списку, а за 13-го.

Осталась сумма залога для кандидатов в мэры и депутатов в городах, где численность избирателей превышает 90 тысяч человек. Но размер залога для баллотирования на мэров уменьшили в 9 раз – если первоначально нужно было платить за каждые 10 тысяч избирателей, то теперь – за каждые 90 тысяч. Суммы будут разными в зависимости от численности избирателей в населенных пунктах – за каждые 90 тысяч избирателей нужно заплатить по 4 размера минимальной заработной платы, т.е. около 19 тыс. грн («минималка» сейчас составляет 4 723 грн).

Если раньше желающий стать мэром Киева должен был заплатить почти 4,1 млн грн, то сейчас это будет 357 тыс. грн. В иных городах, соответственно, значительно меньше.

Выборы мэров будут проводить в 2 тура в городах, где свыше 75 тысяч избирателей (а не 90 тысяч – как ранее). В парламенте считают, что так избрание городских голов будет более честным, т.к. их должны будут поддержать более 50% жителей.

Напомним, что этой осенью не будут проводиться выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой области.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»