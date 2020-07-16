190 выздоровели: На Донетчине COVID-19 заразился сотрудник облгосадминистрации (Карта)

Сегодня, 16 июля, в Донецкой области зарегистрированы 4 новых случая COVID-19. При этом 190 человек выздоровели. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Наличие вируса обнаружили у:

58-летней жительницы Славянска;

у трех жителей Краматорска – 41-летней женщины и мужчин 34 и 63 лет.

«Среди инфицированных – работник Донецкой облгосадминистрации. Он, а также лица, которые с ним контактировали, отправлены на самоизоляцию. Все сотрудники ОГА пройдут ПЦР-тестирования», – отметил Кириленко.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 780 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 481 пациентов;

находятся на лечении – 289 человек;

летальных случаев – 10.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 16 июля в Украине COVID-19 заболели 56 455 человек (28 931 пациент выздоровел, 1 445 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 776 случаев инфицирования (выздоровели – 475 пациентов, летальных случаев – 10), Луганской области – 99 случаев инфицирования (выздоровели – 77 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 444 заразившихся (выздоровели 675 человек, летальных случаев – 87). В «ЛНР» – 583 случаев COVID-19 (выздоровели 501 человек, летальных случаев – 14).