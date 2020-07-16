За год зарплата металлургов Донетчины увеличилась на 15%, – облстат

Предприятия металлургического комплекса Донетчины в январе-мае 2020 года реализовали продукции на 40 млрд грн. Это 41% общего объема реализации промышленной продукции региона и 29% реализованной продукции металлургического комплекса Украины*. Об этом сегодня, 16 июля, сообщали в Главном управлении статистики в Донецкой области.

От экспорта черных металлов получено 1,2 млрд долл. США. Это 79% валютных поступлений от экспорта всех товаров предприятиями области и 38% валютной выручки от экспорта черных металлов в Украине. При этом экспорт черных металлов за 5 месяцев снизался на 330,1 млн долл. (на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Общий объем продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в январе-мае 2020 года по сравнению с январем-маем 2019 года сократился на 7%.

В январе-мае 2020 года на предприятиях металлургического комплекса Донетчины было занято 31 тыс. человек, или каждый пятый работник промышленности. Их среднемесячная заработная плата составила 17 032 грн, что на 15% больше, чем в январе-мае 2019 года.

В мае 2020 года уровень оплаты труда металлургов вырос по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года на 11% и составил 17 924 грн.

*без учета временно неподконтрольной территории АР Республики Крым, части Донецкой и Луганской областей