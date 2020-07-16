Денег нет: В «минстрое ДНР» признали сложной ситуацию со становлением «республики»

В «ДНР» сложилась сложная ситуация со специалистами в строительстве. В этой связи «министерство строительства и ЖКХ» просит Россию бесплатно обучить как минимум 44 своих сотрудников, но на оплату образования – денег нет. Об этом в письме первому замминистра строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину написал в конце июня «министр строительства и ЖКХ» Владимир Дубовка, который на сегодняшний день является уже замом руководителя «ведомства», передает «ZN.ua».

Дубовка называет сложной ситуацию со «становлением ДНР». Также отмечает проблемы с переходом в сфере строительства на российские стандарты.

В этой связи просит власти России оплатить обучение в федеральном учреждении «РосКапСтрой» строительных контролеров, сметчиков, проектировщиков зданий и аудиторов.

«В связи с отсутствием финансирования минстрой ДНР просит рассмотреть возможность выделения квоты для обучения специалистов минстроя ДНР и подведомственных минстрою ДНР предприятий, учреждений, организаций на безоплатной основе», – говорится в письме.