Единая для Крыма и Донбасса: Концепцию переходного правосудия в ближайшие дни передадут в Офис президента

В ближайшие две недели в Офис президента направят окончательный текст концепции переходного правосудия для аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Об этом в сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает «Радио Свобода».

«Текст сейчас финализирован, передача в Офис президента – дело ближайшей недели или двух… Наш проект концепции переходного правосудия учитывает опыт всех судебных дел, которые проходили в Украине по событиям и в Крыму, и на Донбассе. Эта концепция не проводит различия между ситуацией в этих регионах – все это один международный вооруженный конфликт, вызванный агрессией Российской Федерации против Украины», – отметил постпред.

Кориневич уточнил, что утверждение концепции переходного правосудия указом президента Украины будет лишь первым шагом для дальнейшего внесения изменений в Уголовный кодекс.

«Затем правительству будет дано поручение разработать соответствующие меры в исполнение этой концепции. И дальше уже будут разрабатываться проекты законов и постановлений Верховной Рады, которые определят вопрос ответственности. Но я сразу могу сказать, что если гражданин Украины работал на временно оккупированной территории, например, медсестрой, то тут нет речи о его привлечении к ответственности», – заключил Кориневич.

Переходное правосудие – это концепция, которая применяется в постконфликтных странах для преодоления последствий вооруженного конфликта. Она изложена в некоторых международных документах и договорах. Концепция сводится к четырем основным постулатам:

осуществление эффективной уголовной юстиции, которая должна обеспечить наказание виновных лиц в этом вооруженном конфликте;

институциональные реформы;

возмещение убытков;

донесение правды о вооруженном конфликте.

Как говорят специалисты, универсальной формы переходного правосудия не существует, и каждая страна, в том числе и Украина, ищет свою индивидуальную модель.