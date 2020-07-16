Как в Европе: На Донбассе воду Северского Донца проверяют по 70 показателям

В Украине внедряется европейский стандарт мониторинга воды. А с 1 июля почти в 2 раза увеличилось число пунктов мониторинга воды в бассейне Северский Донец на Донбассе – теперь их 65.

«Если раньше реки у нас определяли, в основном, на металлы, биогенные элементы, солевые показатели, то теперь новые требования. Требуют, чтобы мы определяли пестициды, фармпрепараты и пр. – перечень наиболее опасных веществ, которые используются в промышленности. Так, в 2019 году мы определяли качество воды по 30 показателям, с 1 июля – по более 70 показателям», – говорит начальник отдела мониторинга вод Северско-донецкого бассейнового управления водных ресурсов Ирина Сидоренко.

Чтобы данные украинского мониторинга корректно сравнивались с европейскими, необходимо специальное оборудование.

В Славянске уже отремонтирована и оборудована современная лаборатория мониторинга вод. Сюда будут доставлять не только пробы вод бассейна Северского Донца, но также из речек Приазовья и бассейна Нижнего Днепра.

«Для приобретения лабораторного оборудования мы получили субвенцию в 14 млн грн, также были выделены деньги для ремонта лаборатории. И сейчас мы уже открыли эту лабораторию. К нам будут направлять пробы также со всего левобережья Украины, т.е. наши соседи: Днепропетровская, Запорожская, Херсонская области», – отметил начальник Северско-донецкого бассейнового управления водных ресурсов Сергей Трофанчук.

Для мониторинга качества воды в водных ресурсах того же Северского Донца пробы берут ежемесячно. «Например, это река Северский Донец, село Кривая Лука. Здесь мы забираем пробы на определение солей тяжелых металлов, а также приоритетных и специфических показателей. Анализ отобранных проб мы делаем в виде экспресс-тестов прямо в передвижной лаборатории, а все остальные анализы будем проводить в стационарных условиях на базе бассейновой лаборатории», – пояснила ведущий химик лаборатории мониторинга вод Анна Баранова.

Данные по анализу передаются в экологические инспекции, в местные органы власти и в госагентство водных ресурсов. Сайт госагентства публикует результаты мониторинга на своем сайте.

Напомним, что из-за повреждений единственного питьевого канала «Северский Донец – Донбасс» потери воды в Донецкой области составляют около 65%. При этом из-за военных действий и закрытых шахт невозможно в качестве источника водоснабжения рассматривать грунтовые воды.

В регионе была принята программа «Вода Донетчины 2017-2020», однако за все время действия она выполнена всего на 2%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»