Все разворовывают: Блогер показал, как сегодня выглядят заброшенные турбазы на Донетчине (Фото, видео)

Из домиков на заброшенных турбазах на берегах Северского Донца вблизи Щурово (Донецкая обл.) разворовывают все, что осталось. Как сегодня выглядят турбазы, показал блогер Максим Копачевский.

Блогер сообщил, что рядом с базой находится дорога в поселок Щурово и на Голубые озера.

«Что тут происходит? Да ничего тут не происходит. Единственное, что домики разворовывают, все что из них можно куда-то продать и использовать – видно, что выносят», – сказал Копачевский и добавил, что в прошлом году, в отличие от нынешнего, большинство домиков были закрыты.

Деревянные домики с верандами расположены в сосновом лесу, и на земле повсюду валяются шишки. В самих домиках практически ничего не осталось.

Блогер показал также оборудованную скамейками площадку, где раньше показывали кукольные представления для детей. Нашел он бывший бассейн, выложенный плиткой, из нескольких уровней. Сейчас его трудно узнать, так как в чаше бассейна растут кусты.

В столовой, где раньше кушали отдыхающие, разбиты окна, внутри также все в запустении.

Копачевский отметил, что есть базы отдыха, которые продолжают работать. «Но, к сожалению, большинство (из 70 штук) в таком или похожем состоянии», – прокомментировал мужчина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»