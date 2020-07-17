Катастрофа MH17: Что выяснили за 6 лет и когда накажут виновных

Ровно шесть лет назад, 17 июля 2014 года, незаконные вооруженные формирования (НВФ) из ЗРК «Бук» сбили пассажирский Boeing 777 малазийских авиалиний рейса MH17 в небе над Донбассом. Погибли 298 человек. Целых пять лет Международная следственная группа (JIT), куда вошли представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины, собирала доказательства. В июне прошлого года прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет до пожизненного. Но следователи, прокуроры и судьи говорят, что список подозреваемых может расшириться. Главный вопрос – смогут ли привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России? Об этом пишет «Сегодня».

Инфографика: «Сегодня»

Что? Где? Когда? Трагедия произошла 17 июля 2014 года. Авиакатастрофа унесла 298 жизней: 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Уже 7 августа 2014 года была создана совместная следственная группа (JIT), которая установила, что Boeing 777 малазийских авиалиний сбили ракетой из российского ЗРК «Бук», который принадлежал 53-й курской бригаде противовоздушной обороны ВС РФ. НВФ доставили «Бук» в район вблизи неподконтрольного Украине поселка Первомайское (Донецкая область). Позже JIT уточнила местоположение «Бука» – неподконтрольное Украине Снежное (Донецкая область). Место крушения самолета – неподалеку от неподконтрольного Украине села Грабово (Донецкая область).

Выводы JIT и версии РФ. Международная следственная группа продолжает расследование. Первый доклад представили 27 сентября 2016 года (см. инфографику), обнародовав с фото, видео и записями перехватов телефонных разговоров точное место запуска ракеты и путь транспортировки российского ЗРК «Бук» курской бригады. Авторы доклада установили, что пуск был осуществлен из района возле населенного пункта Снежное, который был под контролем НВФ.

Россия свою причастность к катастрофе категорически отрицает. Более того, за все шесть лет в Москве придумали множество разнообразных фейковых причин, начиная от попытки покушения на борт Владимира Путина и заканчивая теориями заговора о контроле украинских спецслужб американским ЦРУ.

Суд и обвиняемые. Большинство жертв (196 человек) были гражданами Нидерландов, поэтому Амстердам принял решение провести судебный процесс в рамках национального, а не международного законодательства. В сентябре 2016 года у JIT был список из 100 подозреваемых, который передала ей группа Bellingcat (специализируется на расследованиях в зонах боевых действий, – авт.), неоднократно публиковавшая доклады о катастрофе MH17.

В первом уголовном производстве, которое с 9 марта 2020 года рассматривает Окружной суд Гааги, фигурируют четверо обвиняемых, непосредственно причастных к транспортировке российского «Бука» на территорию Украины, – трое россиян и один украинец: бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Судьи и родственники погибших предполагают, что судебный процесс растянется на 4-5 лет. Если в процессе судебного рассмотрения появятся дополнительные свидетели и факты, которые помогут выйти на новых подозреваемых, суд может принять решение добавить их к делу или открыть новое уголовное производство. Правда, именно последний вариант нидерландские судьи считают наиболее реальным, ведь расследование JIT еще продолжается.

Иск в ЕСПЧ. Параллельно с национальным судебным процессом в Окружном суде Гааги Нидерланды подали против России иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Таким образом, официальный Амстердам поддержал родственников погибших, которые ранее уже подали свои иски в ЕСПЧ против государства Россия.

По словам посла Украины в Королевстве Всеволода Ченцова, в иске идет речь о нарушении трех статей Европейской конвенции по правам человека: статьи 2 о том, что никто не может быть умышленно лишен жизни; статьи 3 о недопустимости пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания; и статьи 13 о праве на эффективную юридическую защиту в национальном органе.

«На статью 13 Нидерланды ссылаются в связи с ненадлежащим уровнем сотрудничества РФ в расследовании сбития самолета, вопреки ее обязательствам в соответствии с Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам», – отметил посол.

Привлекут ли РФ к ответственности? В интервью «Сегодня» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что голландское правосудие установит не только исполнителей, но и командную цепочку: кто кому отдавал приказы и давал разрешения. Но о привлечении к ответственности президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу говорить не приходится – пока они пользуются международным иммунитетом.

К тому же еще в 2015 году Россия заблокировала в ООН решение о создании международного трибунала. Но это не значит, что Международный уголовный суд не сможет рассмотреть дело о крушении MH17. Основой для такого иска в будущем могут стать решения ЕСПЧ по делам родственников погибших и иску государства Нидерланды против России.