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Катастрофа MH17: Что выяснили за 6 лет и когда накажут виновных

17.07.20 08:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Ровно шесть лет назад, 17 июля 2014 года, незаконные вооруженные формирования (НВФ) из ЗРК «Бук» сбили пассажирский Boeing 777 малазийских авиалиний рейса MH17 в небе над Донбассом. Погибли 298 человек. Целых пять лет Международная следственная группа (JIT), куда вошли представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины, собирала доказательства. В июне прошлого года прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет до пожизненного. Но следователи, прокуроры и судьи говорят, что список подозреваемых может расшириться. Главный вопрос – смогут ли привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России? Об этом пишет «Сегодня».

Инфографика: «Сегодня»

Что? Где? Когда? Трагедия произошла 17 июля 2014 года. Авиакатастрофа унесла 298 жизней: 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Уже 7 августа 2014 года была создана совместная следственная группа (JIT), которая установила, что Boeing 777 малазийских авиалиний сбили ракетой из российского ЗРК «Бук», который принадлежал 53-й курской бригаде противовоздушной обороны ВС РФ. НВФ доставили «Бук» в район вблизи неподконтрольного Украине поселка Первомайское (Донецкая область). Позже JIT уточнила местоположение «Бука» – неподконтрольное Украине Снежное (Донецкая область). Место крушения самолета – неподалеку от неподконтрольного Украине села Грабово (Донецкая область).

Выводы JIT и версии РФ. Международная следственная группа продолжает расследование. Первый доклад представили 27 сентября 2016 года (см. инфографику), обнародовав с фото, видео и записями перехватов телефонных разговоров точное место запуска ракеты и путь транспортировки российского ЗРК «Бук» курской бригады. Авторы доклада установили, что пуск был осуществлен из района возле населенного пункта Снежное, который был под контролем НВФ.

Россия свою причастность к катастрофе категорически отрицает. Более того, за все шесть лет в Москве придумали множество разнообразных фейковых причин, начиная от попытки покушения на борт Владимира Путина и заканчивая теориями заговора о контроле украинских спецслужб американским ЦРУ.

Суд и обвиняемые. Большинство жертв (196 человек) были гражданами Нидерландов, поэтому Амстердам принял решение провести судебный процесс в рамках национального, а не международного законодательства. В сентябре 2016 года у JIT был список из 100 подозреваемых, который передала ей группа Bellingcat (специализируется на расследованиях в зонах боевых действий, – авт.), неоднократно публиковавшая доклады о катастрофе MH17.

В первом уголовном производстве, которое с 9 марта 2020 года рассматривает Окружной суд Гааги, фигурируют четверо обвиняемых, непосредственно причастных к транспортировке российского «Бука» на территорию Украины, – трое россиян и один украинец: бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Судьи и родственники погибших предполагают, что судебный процесс растянется на 4-5 лет. Если в процессе судебного рассмотрения появятся дополнительные свидетели и факты, которые помогут выйти на новых подозреваемых, суд может принять решение добавить их к делу или открыть новое уголовное производство. Правда, именно последний вариант нидерландские судьи считают наиболее реальным, ведь расследование JIT еще продолжается.

Иск в ЕСПЧ. Параллельно с национальным судебным процессом в Окружном суде Гааги Нидерланды подали против России иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Таким образом, официальный Амстердам поддержал родственников погибших, которые ранее уже подали свои иски в ЕСПЧ против государства Россия.

По словам посла Украины в Королевстве Всеволода Ченцова, в иске идет речь о нарушении трех статей Европейской конвенции по правам человека: статьи 2 о том, что никто не может быть умышленно лишен жизни; статьи 3 о недопустимости пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания; и статьи 13 о праве на эффективную юридическую защиту в национальном органе.

«На статью 13 Нидерланды ссылаются в связи с ненадлежащим уровнем сотрудничества РФ в расследовании сбития самолета, вопреки ее обязательствам в соответствии с Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам», – отметил посол.

Привлекут ли РФ к ответственности? В интервью «Сегодня» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что голландское правосудие установит не только исполнителей, но и командную цепочку: кто кому отдавал приказы и давал разрешения. Но о привлечении к ответственности президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу говорить не приходится – пока они пользуются международным иммунитетом.

К тому же еще в 2015 году Россия заблокировала в ООН решение о создании международного трибунала. Но это не значит, что Международный уголовный суд не сможет рассмотреть дело о крушении MH17. Основой для такого иска в будущем могут стать решения ЕСПЧ по делам родственников погибших и иску государства Нидерланды против России.

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