«Рогатый террикон»: В Макеевке показали, как выглядит город с высоты (Фото)

Жители неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) показали вид с террикона ночью. Фотографии опубликованы в местном паблике в соцсети.

В частности, макеевчане сделали снимки с вершины террикона бывшей шахты №6/14 «Берестовская», что в Червоногвардейском районе.

Местные жители хорошо знают это место, называя его «рогатый террикон»: по информации из интернет-источников, «рога» находятся на высоте 265 м. Это породные наросты – было принято решение ликвидировать породные отвалы, вершину немного срезали, и на этом деятельность прекратилась, а «рога» остались.