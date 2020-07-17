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«Рогатый террикон»: В Макеевке показали, как выглядит город с высоты (Фото)

17.07.20 08:46
Макеевка / Фото из соцсетей
Макеевка / Фото из соцсетей

Жители неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) показали вид с террикона ночью. Фотографии опубликованы в местном паблике в соцсети.

В частности, макеевчане сделали снимки с вершины террикона бывшей шахты №6/14 «Берестовская», что в Червоногвардейском районе.

Местные жители хорошо знают это место, называя его «рогатый террикон»: по информации из интернет-источников, «рога» находятся на высоте 265 м. Это породные наросты – было принято решение ликвидировать породные отвалы, вершину немного срезали, и на этом деятельность прекратилась, а «рога» остались.

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