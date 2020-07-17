В России попал в ДТП и загорелся рейсовый автобус с украинцами, есть пострадавшие (Фото, обновлено)

В России в результате ДТП загорелся рейсовый автобус, в котором находились 39 украинцев. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Сообщение о ДТП в Елецком районе Липецкой области поступило в российское МЧС сегодня в 1:01: произошло столкновение автомобиля «Газель» и рейсового автобуса. После этого автобус загорелся.

«Прибывшими пожарными подразделениями автобус был оперативно потушен, а пострадавшим оказана адресная помощь. На месте работают все представители экстренных служб. По предварительной информации, в автобусе находились 39 человек, в том числе 1 ребенок. Пострадали 5 человек, из них 3 госпитализированы в больницу с легкими травмами, двое из которых от госпитализации отказались. Остальные пострадавшие осмотрены на месте бригадой "скорой помощи" на месте», – сообщили в МЧС.

«От администрации Елецкого района для перевозки пассажиров направлены 2 автобуса. Пассажиры будут размещены в гостиничном комплексе», – добавили в пресс-службе.

Как уточняет российское издание «РИА Новости», «автобус ехал из Донецка в Санкт-Петербург, в нем были 39 граждан Украины, в том числе ребенок».

На интернет-ресурсах неподконтрольной украинским властям части Донетчины сообщается, что трое пострадавших с переломами и ожогами доставлены в Елецкую районную больницу, при этом двое из них – в тяжелом состоянии. Среди пострадавших жители Кировской области и Ставропольского края РФ. Все остальные – жители неподконтрольной части Донетчины и Луганщины.



