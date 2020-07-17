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Гроза танков и беспилотников: В Украине созданы новые ракеты

17.07.20 08:59
Фото: Укроборонпром
Фото: Укроборонпром

В Украине создали реактивные ракеты для уничтожения вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также наземных бронированных целей. Об этом сообщает «Укроборонпром».

Неуправляемый реактивный снаряд PC-80 имеет кумулятивно-осколочную боевую часть и предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей. Ракеты могут применяться для комплектации авиации, а также в составе перспективных наземных платформ и на десантно-штурмовых катерах.

Благодаря увеличению веса боевой части с 3,6 до 4,6 кг, ракета может пробивать 400 мм броню при дальности запуска в 1,2 – 4 км.

Кроме того, данная модификация разработана для борьбы с БПЛА в составе зенитно-ракетных комплексов. Боеприпас оснащается пучкового-осколочной боевой частью с программируемым подрывателем и позволяет осуществлять подрыв ракеты непосредственно в воздухе в нескольких метрах от цели. Дальность поражения воздушных целей – до 4 км.

«Сейчас РС-80 уже прошел полный цикл испытаний, в том числе, государственных и поставлен на вооружение. Продолжается изготовление первой партии изделий по заказу Минобороны», – заявили в «Укроборонпроме».

Инфографика: Укроборонпром

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