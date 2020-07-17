COVID-19: За сутки в Украине выздоровели 838 человек, заболели – 809

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 809 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 17 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 809 человек. Из них 65 детей, а также 132 медработника. Были госпитализированы 211 человек. Зафиксированы 11 летальных случаев. При этом выздоровели 838 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 57 264 человека. Из них 4 068 детей и 7 723 медработника. При этом в целом выздоровели 29 769 человек. Летальных случаев – 1 456», – сказал министр.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (132), Ровенской (88), Ивано-Франковской (67) областях, а также г. Киеве (76).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 781 случай COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 780), в Луганской – 100 случаев.