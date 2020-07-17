Сводка из зоны ООС за 16 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны противника трое воинов Объединенных сил были ранены, еще один получил боевые травмы. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

у Водяного – из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и стрелкового оружия;

вблизи Опытного – из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия;

на подступах к Старогнатовке, Гнутово и Авдеевке – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки – из пулеметов и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы украинских опорных пунктов:

вблизи Новозвановки – из артиллерийских систем калибром 122 мм;

неподалеку Причепиловки – из минометов калибра калибром 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Орехово – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов и пулеметов.

С начала текущих суток НВФ один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам у Водяного.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за прошедшие 24 часа 5 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 45 единиц. Под обстрел попали поселки Александровка и шахты "Трудовская" на западной окраине Донецка и район поселка Гольмовский на севере Горловки. Применялись минометы калибром 82 мм, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также сообщают, что «накануне в 16:30 украинские силовики обстреляли запад Донецка, в результате чего в поселке шахты "Трудовская" были ранены 2 мирных жителя. Также огнем в Петровском районе Донецка были повреждены здание действующей школы и 2 дома».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.