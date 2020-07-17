На Донетчине спасатель с Луганщины продавал наркотики

В Лиманском районе Донетчины спасатель ГУ ГСЧС Украины в Луганской области продавал амфетамин. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства правоохранители разоблачили сотрудника ГСЧС Украины в Луганской области на сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что в течение июня – июля 2020 года спасатель одного из отделений Государственной пожарной-спасательной службы ГУ ГСЧС Украины в Луганской области на территории Лиманского района сбыл покупателю психотропное вещество – амфетамин. За 13 г наркотика злоумышленник получил 19 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Во время проведения очередной оперативной закупки мужчину разоблачили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ходе личного досмотра мужчины обнаружены и изъяты денежные средства, а также сверток с веществом внешне похожим на амфетамин.

Сейчас решается вопрос о сообщение спасателю о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.