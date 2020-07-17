ВНО-2020: Сколько детей проехали через КПВВ «Станица Луганская» (Фото)

В этом году внешнее независимое оценивание (ВНО) стартовало 25 июня проведением теста по математике и завершается 17 июля тестом по химии. Начиная с 13 июня через КПВВ «Станица Луганская» более 700 детей с сопровождающими из неподконтрольной правительству Украины территории пересекли линию разграничения для сдачи ВНО в украинских школах, где дети учились дистанционно. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает гуманитарная миссия «Пролиска».

До 19 июня, когда КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу после послабления карантинных мер, абитуриенты пересекали линию разграничения через так называемые «зеленые коридоры».

На КПВВ «Станица Луганская» выпускникам школ и их сопровождающим делали экспресс-тесты на выявление коронавирусной инфекции, чтобы избавить от необходимости проходить 14-дневный режим самоизоляции с мобильным приложением «Дій вдома». Часть детей после каждого ВНО возвращалась домой на неподконтрольную правительству Украины территорию, другие все это время проживали на подконтрольной территории.

В «Пролиске» также сообщили, что ученики школ и дети из неподконтрольной правительству Украины территории, которые проходили дистанционное обучение в Станично-Луганском районе, проходили ВНО в школе поселка Широкий. Для них гуманитарный центр «Пролиска – Станица Луганская» передал защитные маски многоразового использования.