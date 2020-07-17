России нужны такие провокации, – политолог об убийстве военного медика на Донбассе

В недавнем убийстве военного медика на Донбассе есть три важных момента. Об этом заявил политолог Олег Саакян в эфире телеканала «Украина 24».

«Есть несколько обстоятельств. Такие события происходили и раньше, но четко задокументировано под камеры впервые. И фактически настолько дерзко в медиа не попадали. Второй момент – эскалация противостояния. Российская Федерация не прикручивает громкость войны, а наоборот, усиливает ее. Если мы посмотрим на события за последние полгода и сравним с 2-3 годами ранее, то сейчас она выше. Россия пытается давить на украинскую власть и загонять ее к однозначным решениям», – сказал эксперт.

«Третий момент – что в Нормандском формате, в Минске немного раскладка сил изменилась. В последний раз Россия брала паузу на то, чтобы сформировать свою позицию в ответ на согласованную позицию Украины, Франции и Германии. Также мы видим, что вторят представители Германии о том, что Минские соглашения – не священная корова, и их можно менять. Сначала безопасность, а потом политическое урегулирование. Для России эта ситуация неприятна, и они пытаются конвертировать силу оружия в дипломатическое усиление», – отметил политолог.

Саакян назвал причину, по которой России была нужна подобная провокация.

«Это фактически военное преступление, которое документируется и которое будет использовано на разных площадках, потому что когда дается коридор тишины для эвакуации тел погибших, надевается белая одежда, и после этого с нескольких точек обстреливают этих людей, это напоминает Дебальцево и другие котлы. Очевидно, что с российской стороны это была абсолютно запланированная история, и не сейчас, так позже она была бы реализована. России нужны такие провокации, чтобы повышать громкость войны, чтобы формировать на оккупированных территориях ощущение осажденной крепости и говорить, что все между собой связаны кровью», – сказал он.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены. Одного из погибших забрали НВФ «ДНР», его передали украинской стороне 15 июля.

16 июля участники НВФ «ДНР» обнаружили под Зайцево тело погибшего военного медика ВСУ. Как сообщил представитель «народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, у погибшего при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил, что гражданин Эстонии 13 июля погиб в зоне боевых действий на Донбассе.