Обезболивающие каждый день и крысы в камере: В «ДНР» держат в плену предпринимателя из Макеевки (Фото)

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области задержали мужчину, обвинили его в «шпионаже» и удерживают, не разрешая свидания с родными. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает «Медійна ініціатива за права людини» («Медийная инициатива за права человека»).

Как рассказали правозащитники, Александр Король – предприниматель из Макеевки. Представители НВФ задержали его на контрольно-пропускном пункте в Еленовке 19 сентября 2017 года. К его машине подошли сотрудники «отдела по борьбе с организованной преступностью» и попросили пройти с ними.

«Бить начали прямо в поле. Думал, убьют на месте, и никто не узнает, где оставят. Потом привезли в помещение "отдела по борьбе с организованной преступностью", в комнату, которую приспособили для пыток. Положили на стол, привязали скотчем, даже голову, облили водой и начали применять электрический ток», – передает слова Александра один из его бывших сокамерников.

Александр под пытками признался в том, чего в действительности не было. В частности, что «составлял карты военных объектов».

А тем временем семья искала его. Родные волновались, ведь накануне Александр перенес операцию, у него был гнойный перитонит, с осложнением. Только сняли швы – мужчина все время должен был носить бандаж.

В конце концов, родственники нашли его в «изоляторе временно содержания». Сотрудники «ИВС» попросили принести новую чистую одежду для удерживаемого мужчины. Через месяц Александра Короля обвинили в «участии в террористическом сообществе». Тогда же перевезли в «СИЗО». Сначала придумывали, что он будто бы один из 11 участников «террористической группировки». Впоследствии добавили еще одну «статью» – «шпионаж», ведь в телефоне нашли еще и «фотографии» упомянутых «военных объектов».

В «СИЗО» мужчину держали в подвале на так называемом «десятом посту» – там удерживают большинство политических гражданских. Бывшие пленники вспоминают: в камере было маленькое окошко под потолком, забитое фанерой, чтобы «шпионы» не видели солнечного света, поэтому у многих стремительно портилось зрение. В помещении было то влажно, то духота – вентиляция не работает, а зимой так холодно, что вода в бутылке замерзала. «Можно было проснуться с крысой на лице. Есть те, кого даже покусали», – вспоминает один из бывших заложников.

Уже второй год продолжается «судебный процесс». В свиданиях с родными Королю отказывают, связи с ним нет. Экс-пленники говорят, что у Александра все время болит живот, он вынужден ежедневно принимать обезболивающее.

Накануне обмена пленными адвокат, который должен защищать Александра Короля, уверял своего подзащитного, что тот обязательно будет освобожден, давил, чтобы он признал «вину» полностью. Но в конце концов Короля так и оставили в «СИЗО». Сейчас представители ОРДЛО не подтверждают, что удерживают пленника почти 3 года.