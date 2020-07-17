В Северодонецке COVID-19 выявили у 7-летнего ребенка (Карта)

На Луганщине за сутки подтверждены 2 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В центре уточнили, что в Новопсковском районе положительный результат показало тестирование, проведенное больному пневмонией. Еще один положительный результат был получен в Северодонецке – у ребенка (7 лет) при обследовании перед плановой госпитализацией.

Эпидемиологическое расследование по этим случаям продолжается.

Таким образом, всего в Луганской области подтвержден 101 случай заболевания (в том числе у 9 детей), из них:

выздоровели – 80 человек (в том числе 6 детей);

продолжают лечение – 20 человек (11 человек – амбулаторно, 9 – в стационарах);

умер – 1 больной.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 17 июля в Украине COVID-19 заболели 57 264 человека (29 769 пациентов выздоровели, 1 456 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 780 случаев инфицирования (выздоровел – 481 пациент, летальных случаев – 10).

В «ДНР» – 1 477 заразившихся (выздоровели – 687 человек, летальных случаев – 87). В «ЛНР» – 591 случай COVID-19 (выздоровел – 501 человек, летальных случаев – 14).