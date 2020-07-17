Большинство паспортов повреждены: В Посольстве Украины в РФ рассказали о ночном ДТП

Посольство Украины в РФ проверяет наличие украинских граждан среди людей, находившихся в автобусе, который попал в ДТП в Липецкой области Российской Федерации. Об этом сегодня, 17 июля, сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает «УНН».

«17 июля на 375 км автомобильной трассы "Дон" рейсовый пассажирский автобус марки "Элвест", который двигался по маршруту "Донецк – Санкт-Петербург", столкнулся с автомобилем "Газель". В результате аварии в автобусе возник пожар. По предварительной информации, в автобусе находилось 37 пассажиров (в т.ч. один ребенок) и 2 водителя», – сообщил Погорельцев.

По его словам, в результате ДТП пострадали 5 человек, 3 из которых были госпитализированы в Елецкую городскую больницу – у двоих закрытые черепно-мозговые травмы, еще у одного человека повреждение позвоночника. Двое людей с незначительными телесными повреждениями отказались от госпитализации. Остальных пассажиров доставили в отель.

«По результатам инцидента большинство паспортных документов было повреждено и потеряно. На месте аварии работают спасательные службы МЧС РФ. Проводится идентификация пассажиров автобуса. Посольство Украины в Российской Федерации выясняет обстоятельства инцидента, проверяет принадлежность пассажиров к гражданству Украины и устанавливает с ними связь в целях оказания необходимой помощи», – заявил Погорельцев.