В МИД Украины призвали РФ признать ответственность за уничтожение MH17

Министерство иностранных дел Украины в день шестой годовщины катастрофы малайзийского Boeing рейса МН17 в небе над Донбассом призвало Россию признать свою ответственность и сотрудничать со следствием. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД.

«Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства, в частности Резолюцию СБ ООН 2166, и сотрудничать со следствием», – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД выразили соболезнования родственникам и близким погибших и отметили, что сделают все возможное для установления справедливости по делу о сбитом самолете МН17 и наказания виновных в этом ужасном преступлении.

«Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по Совместной следственной группе с целью привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного процесса и приветствует начало судебного процесса в этом году», – говорится в заявлении МИД.

В МИД также отметили, что Украина принимает меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности за нарушение ее обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к уничтожению МН17.

«Важным шагом в этой связи является также обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека с иском против РФ с целью привлечения этого государства к ответственности с учетом его роли в сбивании МH17», – отмечается в сообщении.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее. В июле 2020 года Нидерланды подали в отношении России иск в Европейский суд по правам человека.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Следующий блок судебных слушаний в деле по сбитому в небе над Донбассом «Боингу» рейса МН17 начнется 31 августа.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».

Также известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России.