В Мариуполе выбрали лучший IT-стартап: Как подать заявку на участие в новом стартап-инкубаторе

В Мариуполе выбрали лучший IT-стартап. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

При содействии Проекта USAID Центр развития стартапов 1991 Мариуполь и общественная организация Social Boost впервые организовали Demo day по инкубации стартапов. Во время онлайн-мероприятия 7 команд представили жюри IT-стартапы.

«Сегодня важное событие для IT-сектора Мариуполя. Это происходит впервые на Востоке Украины. Раньше, чтобы разработать свой стартап, молодые люди отсюда ездили в Киев, в другие города. Благодаря проекту USAID, нашим партнерам мы изменили эту ситуацию – сейчас они это могут сделать в своем городе. В условиях карантина IT-сектор показал наибольшую готовность адаптироваться к новым условиям», – сказал директор Проекта USAID Майкл Пиллсбери.

Над проектами команды работали 4 месяца. За это время они прошли инкубационную программу в 1991 Мариуполь: узнали, как оформить свой проект в продукт, просчитать его прибыльность. Каждая команда имела личного ментора, который направлял во время работы.

До финала дошли 33 участника, которые объединились в команды и работали над своими идеями.

Во время мероприятия команды имели время до 3-х минут, чтобы представить свой продукт жюри. В его состав вошли представители Проекта USAID, Мариупольского городского совета, IT-компаний.

Во время защиты проектов команды представили различные стартапы: мобильные приложения, сервисы и платформы. Решением жюри первое место заняла команда, которая разработала сервис Vahta. Vahta – это мобильное приложение, которое с помощью QR-кода считает количество посетителей на мероприятии, предприятии, контролирует этот процесс.

Победители получили от организаторов сертификат на 100 тыс. грн на дальнейшую разработку и запуск своей идеи.

Подать заявку на участие в новом стартап-инкубаторе с 1991 Мариуполь можно по ссылке.