В «ДНР» от COVID-19 лечатся 703 человека

За последние сутки в «ДНР» выявлены 33 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 16 июля, выявлены 33 случая заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у гражданина, прибывшего из Украины 7 июля, и 4 случая заболевания – у граждан, прибывших 13 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 12:00 17 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1477:

на лечении – 703 пациента,

выписаны – 687 человек,

летальных случаев – 87.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 17 июля в Украине COVID-19 заболели 57 264 человека (29 769 пациентов выздоровели, 1 456 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 780 случаев инфицирования (выздоровел – 481 пациент, летальных случаев – 10), Луганской области – 101 случай инфицирования (выздоровели – 80 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ЛНР» – 591 случай COVID-19 (выздоровел – 501 человек, летальных случаев – 14).