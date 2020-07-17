Абитуриента призывают в армию: Министр обороны рассказал, что делать

Из-за пандемии COVID-19 и карантина весенний призыв в этом году проходит в беспрецедентных условиях. Призыв будет продолжаться до 31 июля. Об этом заявил в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству министр обороны Андрей Таран, пишет «Сегодня».

«Министерство обороны совместно с министерством образования через СМИ предоставили исчерпывающие разъяснения относительно порядка призыва на срочную службу», – сказал он.

По словам министра, полностью урегулирован вопрос относительно молодых людей, которые заканчивают обучение по программе «бакалавр» и заявили о желании учиться по программе «магистр».

Все желающие продолжить обучение по программе «магистр» для получения отсрочки должны подать в военкоматы соответствующие документы из учебных заведений.

Выпускники школ могут беспрепятственно реализовать свое право на продолжение образования.

«Решением правительства было определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением», – добавил Таран.

В случае возникновения проблем министр призывает обращаться на горячую линию Минобороны.

«Телефоны есть на сайте Министерства обороны. Каждый случай нарушения прав получателей образования тщательно рассматривается и виновные будут привлечены к ответственности», – добавил он.

Также Таран напомнил, что организацией и подготовкой призыва занимаются городские и районные государственные администрации.

«Что касается военкоматов или территориальных центров комплектации и соцподдержки, мы делаем все возможное. Но соответствующие разъяснения уже были отправлены госадминистрациям. Если возникает такая ситуация, будем ее решать в любом случае, дети имеют право на дальнейшее обучение, на получение соответствующей отсрочки», – сказал министр.