Ехал из России: В пункте пропуска «Меловое» задержали преступника

В пункте пропуска «Меловое» пограничники задержали нашего соотечественника, который имеет проблемы с законом. Мужчина ехал из России. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Во время пограничного контроля военнослужащие Луганского отряда установили, что мужчина заходится в розыске. 30-летнего гражданина Украины разыскивали правоохранительные органы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 УК "Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или причинившая значительный ущерб потерпевшему"», – говорится в сообщении.

Мужчину задержали и передали компетентным правоохранительным органам для принятия правового решения.