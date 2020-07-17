В «ДНР» заявили, что штаб «Здоровое движение» принял 9,6 тыс. пакетов документов

В «ДНР» штаб «Здоровое движение» принял обращения от почти 10 тыс. человек. Об этом сегодня, 17 июля, сообщил сотрудник штаба «Здоровое движение» Сергей Кондрыкинский, передают местные интернет-ресурсы.

«Всего с 1 апреля по 16 июля оперативным штабом Здоровое движение принято 9 тыс. 606 пакетов документов от граждан республики для оформления разрешений на пересечение границы с РФ, ЛНР и Украиной», – утверждает Кондрыкинский.

По его словам, за указанный период на «горячую линию» штаба поступило около 36 тыс. обращений. Основная их часть носила информационно-консультационный характер.

Напомним, что въезд и выезд из «ДНР» на период карантина проводится по спискам. Чтобы попасть в разрешительный список, нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом.