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НВФ третий день не дают проводить поиск раненого бойца ВСУ в районе Зайцево

17.07.20 13:28
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Незаконные вооруженные формирования уже третий день подряд не дают проводить поиск раненого украинского военнослужащего, который до сих пор находится в «серой зоне» в районе поселка Зайцево (неподалеку Горловки, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 17 июля, заявила украинская сторона Совместного центра контроля и координации по вопросам прекращения огня (СЦКК).

«Сегодня во время очередных переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, в очередной раз не были достигнуты договоренности, по поиску и эвакуации нашего раненого защитника. Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия», – сообщили в СЦКК.

Украинская сторона СЦКК настаивает на проведении самостоятельного поиска представителями украинской поисковой группы «Эвакуация 200», в состав которой войдут 8 человек, совместно с саперами и медиком. Они будут находиться без оружия и будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты.

Также украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение вопроса миссии по поиску раненого военнослужащего.

«Данные факты тяжкого безответственного преступления российско-оккупационной власти есть не что иное, как нежелание признавать международно принятые правовые нормы и принципы в соответствии с международным гуманитарным правом», – подчеркивают в СЦКК.

Напомним, 13 июля, вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего украинского защитника. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, попавшая под вражеский обстрел, забрали НВФ «ДНР» и 15 июля передали его украинской стороне.

16 июля НВФ «ДНР» обнаружили под Зайцево тело погибшего военного медика ВСУ. У него при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что погибший 13 июля на Донбассе медик ВСУ является гражданином Эстонии.

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