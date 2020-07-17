Заявки попадают в спам: Люди сутками не могут попасть в «ДНР», спят на КПВВ «Новотроицкое»

Порядок формирования списков на въезд на неподконтрольной украинским властям части Донбасса остается непрозрачным. И не попавшие в списки люди не могут пересечь линию разграничения. Об этом сообщила монитор благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Анна Токарева.

22 человека все еще не могут попасть на неподконтрольную территорию – их нет в списках, а заявки могут рассматриваться до 30 дней.

По словам Токаревой, никто точно не знает, как формируются эти списки. «Заявки попадают то в спам, то в не прочитанные. То есть, очень большие трудности. На КПВВ "Новотроицкое" находятся 22 лица, которые имеют цель осуществить пересечение», – сообщила она.

«Сейчас поступила информация от нашего бенефициара о том, что сейчас 11 человек находятся на остановке. Ночь они проводят в палатках ГСЧС. То есть, они не ночуют на остановках. Вода и еда у них есть», – добавила монитор.

Ранее сообщалось, что ночевать вблизи КПВВ «Новотроицкое» остались 13 человек, которых «ДНР» не пропустила из-за отсутствия людей в списках.

Напомним, что въезд и выезд из «ДНР» на период карантина проводится по спискам. Чтобы попасть в разрешительный список, нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «DOM»